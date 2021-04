Landtag beschließt Pflegekammer-Auflösung zum 30. November

Hannover (dpa/lni) – Der Landtag in Hannover hat die Auflösung der umstrittenen Pflegekammer zum 30. November dieses Jahres beschlossen. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten am Mittwoch in Hannover einem Gesetz zur Abwicklung der Kammer zu, nur die Grünen votierten dagegen. Bereits im September hatte die Landesregierung die Entscheidung zur Auflösung der Kammer getroffen, nachdem bei einer allerdings schwach genutzten Online-Befragung 70,6 Prozent der Pflegekräfte gegen den Fortbestand der Kammer gestimmt hatten.

Das Gesetz sieht vor, dass der Pflegekammer nun sechs Monate Zeit bleiben, um die anfallenden Aufgaben der Abwicklung wie etwa das Kündigen von Verträgen zu erledigen. Die dann noch verbleibenden Aufgaben übernimmt das Land in seiner Funktion als Rechtsnachfolger. Die Regelung von Weiterbildungen wird wieder auf das Land übergehen, das laut Gesetz dazu ermächtigt wird, eine Weiterbildungsordnung zu erlassen.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) rief nach allem Streit um die Pflegekammer dazu auf, die Gräben wieder zu schließen um im Sinne der Beschäftigten einen Weg zu finden, die Situation in der Pflege zu verbessern. 97 Prozent der Mitglieder hätten ihre Mitgliedsbeiträge für die Jahre 2018 und 2019 inzwischen zurückerhalten. Unter anderem an der Erhebung der Beiträge hatte sich der Streit um die Kammer entfacht.

Die Kammer als Interessenvertretung der Pflegebeschäftigten war 2017 ins Leben gerufen worden und hatte 2018 die Arbeit aufgenommen. Ärger gab es, weil alle Pflegekräfte auch gegen ihren Willen Pflichtmitglieder in der Kammer werden und einen Mitgliedsbeitrag zahlen sollten.

© dpa-infocom, dpa:210428-99-389693/2

Tagesordnung Landtagssitzung