Landtag berät über umstrittene Pläne für Nationalpark Ostsee

Teilnehmer einer Demonstration stehen in Burg auf Fehmarn. Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die umstrittenen Pläne für einen Nationalpark Ostsee beschäftigen am Donnerstag (10.30 Uhr) den Schleswig-Holsteinischen Landtag. Ein vor allem von den Grünen und ihrem Umweltminister Tobias Goldschmidt unterstützter Nationalpark stößt im Land aber mittlerweile auf reichlich Kritik. In ihrem Koalitionsvertrag haben sich CDU und Grüne auf einen Konsultationsprozess verständigt.

In der Union gibt es mittlerweile aber großen Widerstand gegen einen Nationalpark. Vor allem Tourismusunternehmen und -verbände, aber auch viele Kommunen an der Küste haben sich zudem gegen einen Nationalpark positioniert. Sie befürchten Einschränkungen zum Beispiel für den Wassersport. Unterstützung für einen Nationalpark kam von Umweltverbänden.

Zudem berät das Parlament zu Beginn der Sitzung am Donnerstag über das Deutschlandticket. Die Koalition fordert, dass sich der Bund auch in den kommenden Jahren an den Mehrkosten beteiligen soll.