Oppositionskritik wegen Entnahme von Geld aus Pensionsfonds

Kiel (dpa/lno) –

Die Opposition im Schleswig-Holsteinischen Landtag hat die schwarz-grüne Koalition hart wegen der geplanten Entnahme von Geld aus dem Versorgungsfonds für Beamte kritisiert. Politiker von SPD, FDP und SSW sprachen am Donnerstag von einem drohenden Vertrauensverlust der Beamten im Land, die den Bestand des Fonds in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro weitgehend selbst durch geringere Erhöhungen der Bezüge und längere Arbeitszeiten erwirtschaftet haben. Die FDP-Abgeordnete Annabell Krämer warf der Regierung vor, andere Rücklagen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro nicht anzurühren. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) rechtfertigte die Entscheidung, weil sonst an anderer Stelle starke Einschnitte nötig wären. Der Fonds werde nicht aufgelöst und er solle später auch wieder aufgefüllt werden. Die Entnahme des Geldes habe keinen Einfluss auf die Versorgung der Pensionäre.