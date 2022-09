Landtag: Nachtragshaushalt für Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Mit den Stimmen von CDU und Grünen hat der Landtag am Mittwoch einen dritten Nachtragshaushalt für Schleswig-Holstein beschlossen. Nicht alle Belastungen durch die Energiepreiskrise könnten aber mit Steuergeld kompensiert werden, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) im Landtag. Bei den Verhandlungen mit dem Bund müssten sich die Länder in der kommenden Woche vor allem auf eine befristete Deckelung der Preise für Strom und Gas verständigen. Das sei die einzige Chance, den Menschen Planungssicherheit zu geben.

Die schwarz-grüne Koalition will in ihrem Nachtragshaushalt für das laufende Jahr mit einem zusätzlichen Bürgschaftsrahmen in Höhe von 500 Millionen Euro Unternehmen helfen, die durch gestiegene Energiekosten in finanzielle Not geraten sind. Bis zu 170 Millionen will die Regierung im Haushalt einsparen, um steigende Baukosten abzufedern und für Klimaprogramme bereitzustellen.