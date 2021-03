Landtag berät über Krise und 365-Euro-Ticket für junge Leute

Abgeordnete sitzen im Plenarsaal des niedersächsischen Landtags. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der Landtag in Hannover berät am heutigen Tag (10.00 Uhr) über den weiteren Kurs in der Corona-Krise. Dabei steht eine Unterrichtung der Regierung über die Folgen der ausgesetzten Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca im Mittelpunkt. Die Opposition hatte die Unterrichtung bereits zu Beginn der Sitzung am Dienstag gefordert. Sie erfolgt nun am Mittwochvormittag, weil sich dann ohnehin drei Tagesordnungspunkte um die Epidemie drehen. Wie das Gesundheitsministerium bereits mitteilte, müssen wegen des vorläufigen Impfstopps mit Astrazeneca in Niedersachsen rund 160 000 Termine abgesagt beziehungsweise verlegt werden.

Die FDP-Fraktion lastet der Regierung in einer Anfrage mangelndes Tempo beim Impfen und ein fehlendes Konzept für flächendeckende Schnelltests an. Außerdem fragt sie, ob der Inzidenzwert weiterhin das alleinige Kriterium für Lockdown-Lockerungen sein muss. Die Grünen-Fraktion fordert in einer Anfrage mehr Schutz an Kitas und Schulen in der Epidemie.

Ein weiteres Thema der Landtagsdebatte ist die Forderung des Landesschülerrates und des Landeselternrates nach einer kostenlosen Schülerbeförderung auch für Oberstufenschüler. Außerdem pochen die Grünen auf die Schaffung eines 365-Euro-Tickets für Schüler, Auszubildende und junge Menschen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr absolvieren.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-849430/2

Tagesordnung Landtagssitzung