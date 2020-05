Der Landtag von Schleswig-Holstein in Kiel. Foto: Matthias Hoenig/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Der Landtag in Kiel diskutiert heute über die Bedeutung der Medien in Deutschland. Die SPD-Fraktion hat dazu einen Antrag mit der Aufforderung an das Parlament eingebracht, sich zu einem starken Journalismus zu bekennen. Dieser sei eine Säule der Demokratie. Die SPD verweist auch auf Angriffe auf die freie Berichterstattung und auf Journalisten in jüngster Zeit. Im Anschluss geht es um eine Stärkung der Pflegekräfte. Die SPD verlangt eine bessere Bezahlung.