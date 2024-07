Landtag berät über Hitzeschutz und Erste Hilfe

Kiel (dpa/lno) –

Der Schleswig-Holsteinische Landtag beschäftigt sich am Donnerstag (Sitzungsbeginn 10.00 Uhr) unter anderem mit einem Hitzeschutzplan für Schleswig-Holstein. Hintergrund ist der Klimawandel, der für mehr heiße Tage auch im Norden sorgt. Hitzestress gefährdet vor allem von Menschen, die zum Beispiel durch Alter oder Krankheit weniger belastbar sind. Dazu liegen mehrere Anträge der Fraktionen vor.

Auf Antrag des SSW befassen sich die Abgeordneten mit dem Thema Erste Hilfe an Schulen. Die Fraktion möchte verbindliche Kurse einführen. Mindestens zwei Schulstunden jährlich an allgemeinbildenden Schulen ist der Vorschlag des SSW. Für die Kurse sollen externe Fachkräfte an die Schulen geholt werden.