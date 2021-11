Landtag berät über Gesetzentwurf zur Landarztquote

Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes einer internistischen Intensivstation. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen SPD und CDU zur Landarztquote wird heute in der Landtagssitzung (9.00 Uhr) beraten. Der Entwurf sieht nach Angaben der SPD-Fraktion 60 Medizin-Studienplätze pro Jahr vor. Diese Plätze sollen an Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich für zehn Jahre auf eine hausärztliche Tätigkeit auf dem Land verpflichten. Die geplante Regelung soll nach Angaben eines Fraktionssprechers vom Wintersemester 2022/23 an gelten.

Sollte der Job vor Ablauf der Frist aufgegeben werden, müsse eine Ausbildungsentschädigung von bis zu 250.000 Euro gezahlt werden. Je 20 dieser Studienplätze sollen in Hannover, Göttingen und Oldenburg entstehen. Mit diesem Modell soll der Mangel an Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum verringert werden. Eine finale Abstimmung über den Gesetzentwurf wird im kommenden Jahr erwartet.

