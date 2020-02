Landtag berät über Arbeitsbelastung in Gefängnissen

Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Verbraucherschutz- und Justizministerin von Schleswig-Holstein. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Personalsituation in Schleswig-Holsteins Gefängnissen steht am Freitag im Fokus des Landtags. Die Landesregierung will mehr Mitarbeiter im Justizvollzug einstellen, um die Arbeitsbelastung der Beschäftigten zu verbessern. Ende August hatte die Gewerkschaft der Polizei die Arbeitssituation in einem offenen Brief an Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) kritisiert.

Laut Ministerium waren seit 2012 48 neue Stellen für die Justizvollzugsanstalten geschaffen worden, davon alleine 5 im vergangenen Jahr. In den Haushaltsberatungen hatte sich die Koalition unter anderem darauf auf die weitere Finanzierung von 17 Anwärterstellen für Referendare im Bereich der Justiz und zwei neue Ärztestellen im Justizvollzug verständigt.

Tagesordnungspunkt Justizvollzug