Landtag berät über Änderungen am Hochschulgesetz

Blick auf ein Gebäude der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Hochschulen in Schleswig-Holstein sollen mehr Freiheiten bekommen. Der Landtag beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) mit der Neufassung des Hochschulgesetzes, das unter anderem neuartige Stellen für junge Professoren vorsieht, die einen Weg zur dauerhaften Festanstellung ebnen sollen. Bund und Länder hatten 2016 ein Programm beschlossen, das diese sogenannten Tenure-Track-Professuren vorsieht.

In weiteren Tagesordnungspunkten befassen sich die Abgeordneten mit den Auswirkungen der militärischen Spannungen in Osteuropa auf die Zusammenarbeit in der Ostseeregion, der Aufarbeitung der Geschichte von Sinti und Roma und mit steigenden Energiepreisen. Außerdem gibt es eine Zwischenbilanz zum Jobticket.

