Landtag berät Hilfen für Kultur und Tests für Sozialberufe

Blick in den Plenarsaal des Landtages. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Landtag berät heute über mögliche Hilfen für Kulturschaffende in der Corona-Krise. In der Debatte geht es auch um SPD-Forderungen nach einem Landeskonjunkturprogramm, die Ausbildungssituation und den vom Bund in Aussicht gestellten Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr. Thema sind dann auch die von der Landesregierung geplanten Corona-Tests in Kitas, Schulen und Pflegeheimen. Weiterer Tagesordnungspunkt ist die Unterrichtsqualität an den Grundschulen.

