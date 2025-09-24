Landtag befasst sich mit Landeshaushalt 2026

Auf dem Programm des Landtags steht die erste Lesung des Haushalts. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Der Schleswig-Holsteinische Landtag befasst sich am Mittwoch (10.00 Uhr) mit dem Haushalt für das kommende Jahr. In erster Lesung beraten die Abgeordneten über Einnahmen von geplant fast 16,9 Milliarden Euro und Ausgaben von mehr als 17,8 Milliarden Euro.

Weil dazwischen eine ziemlich große Lücke klafft, plant Finanzministerin Silke Schneider (Grüne), knapp 168 Millionen Euro aus Rücklagen zu entnehmen. Trotzdem müssen voraussichtlich fast 754 Millionen Euro neue Schulden aufgenommen werden. Damit wird die nach der Verfassung zulässige Neuverschuldung fast ausgereizt. Der Abstand zur Obergrenze beträgt laut Entwurf des Haushaltsgesetzes 10,8 Millionen Euro.