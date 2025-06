Landpartie auf Schloss Bückeburg startet

Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und Mahkameh Fürstin zu Schaumburg-Lippe stehen bei der Landpartie am Schloss Bückeburg. Julian Stratenschulte/dpa

Bückeburg (dpa/lni) –

Genuss, Gartenzauber und fürstliches Ambiente: Zum 25. Mal lädt die Fürstenfamilie zu Schaumburg-Lippe zur Landpartie auf das Schloss Bückeburg. Das Gartenfest steht zum Jubiläum unter dem Motto «Home Sweet Home – Zuhause in Schaumburg». Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und Mahkameh Fürstin zu Schaumburg-Lippe eröffneten bei strahlendem Sonnenschein die Landpartie traditionell mit einer Zeremonie – dem Durchschneiden des Bandes in den Schaumburger Farben. Bis zum Sonntag präsentieren nationale und internationale Aussteller Produkte aus den Bereichen Kunsthandwerk, Lifestyle, Mode und Garten, zudem gibt es etliche kulinarische Angebote.

Auf dem Programm steht täglich eine Showrevue «Hoch soll er leben», die Wilhelm Busch, geboren im Schaumburger Land, auf unterhaltsame Weise würdigt. Beim Late-Night-Shopping am Freitag können Besucherinnen und Besucher bis in den Abend hinein über das Fest flanieren. Die Gäste erleben die Fürstliche Hofreitschule, regionale Trachtengruppen und musikalische Darbietungen. Das Rahmenrogramm steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Schaumburger Traditionen.