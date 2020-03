Landkreise fordern eine Milliarde Euro für Krankenhäuser

Varel (dpa/lni) – Die Landkreise fordern vom Land Niedersachsen eine finanzielle Unterstützung von einer Milliarde Euro für die kommunalen Krankenhäuser. «Wenn wir eine hochwertige, patientennahe Versorgung in der Fläche aufrechterhalten wollen, muss das Land Niedersachsen hier mit einem Sonderprogramm in die Bresche springen», sagte der Präsident des Niedersächsischen Landkreistages, Klaus Wiswe, am Freitag bei der Landkreisversammlung in Varel (Kreis Friesland). Die Beratungen der Enquetekommission des Landtages hätten bestätigt, dass ein zusätzlicher einmaliger Investitionsbedarf von mindestens einer Milliarde Euro in den kommenden Jahren nötig sei.

Die Krankenhäuser seien chronisch unterfinanziert, kritisierte Wiswe, der Landrat des Landkreises Celle ist (CDU). «Der Bund bürdet den Krankenhäusern ständig neue bürokratische Lasten auf. Ärzte und Pfleger werden zu Buchhaltern, statt sich um die Patienten kümmern zu können. Hier bedarf es einer radikalen Umsteuerung.» Der Landkreistag forderte die Landesregierung auf, die jährlichen Investitionsmittel deutlich anzuheben. Die Landkreise und die Region Hannover seien bereit, sich stärker finanziell zu beteiligen. Zu den rund 200 Gästen der Veranstaltung gehörten Niedersachsens Ministerpräsident Stepan Weil (SPD) und andere Vertreter der Landespolitik.

Der Niedersächsische Landkreistag ist ein Zusammenschluss der 36 niedersächsischen Landkreise und der Region Hannover. Dem Verein zufolge leben in dem Gebiet knapp sieben Millionen Menschen und damit mehr als 87 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Niedersachsen.

Beim Thema Klimaschutz forderte der kommunale Spitzenverband, auf die Interessen des ländlichen Raumes zu achten. Viele Regionen seien durch den Ausbau der Windenergie belastet. Klare Regeln – etwa beim Abstand zu Wohngebieten – seien nötig. Zudem müsse die Modernisierung bestehender Anlagen Vorrang haben.

Die Digitalisierung kommt in Niedersachsen aus Sicht des Landkreistages zu langsam voran. Wenn das Tempo so bleibe, werde es nicht gelingen, Bürgerinnen und Bürgern bis 2022 digitalen Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen des Landes zu ermöglichen. Die Kommunen brauchen demnach schnelle Entscheidungen des Landes. «Wenn das nicht umgehend gelingt, müssen die Landkreise sich jeder für sich auf den Weg machen. Das ist ineffizient und kostet unnötig Geld», sagte Wiswe bei der Landkreisversammlung.

