Landkreis will wieder Diskotheken kontrollieren

Nordhorn (dpa/lni) – Nach zahlreichen Verstößen gegen Corona-Auflagen in einer Diskothek will der Landkreis Grafschaft Bentheim an diesem Wochenende stärker kontrollieren. «Wir gucken uns das mit verschärften Kontrollen am Wochenende noch mal an», sagte am Donnerstag ein Sprecher des Landkreises in Nordhorn. Allerdings sei noch nicht klar, ob am Wochenende aufgrund einer neuen Landesverordnung auch im Landkreis die Diskotheken schließen müssten. Am vergangenen Wochenende wurde eine große Diskothek in Schüttorf geschlossen, weil es zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben hatte.

Die Grafschaft Bentheim liegt direkt an der Grenze zu den Niederlanden und zu Nordrhein-Westfalen. Sowohl in den Niederlanden als auch in NRW seien die Diskotheken derzeit geschlossen, sagte der Sprecher. «Natürlich kulminiert das alles hier in den Diskotheken hinter der Grenze in Niedersachsen.» Es gebe einen «Party-Tourismus» aus den Niederlanden.

Die Corona-Auflagen durchzusetzen sei für die Diskothekenbetreiber angesichts der oft alkoholisierten Gäste nicht einfach. Für Diskotheken gilt derzeit die 2G-plus-Regel, wonach neben einer Impfung oder einer Genesung auch ein aktueller Test nachgewiesen werden muss. In der Disco gelte die Maskenpflicht auch beim Tanzen, sagte der Sprecher des Landkreises. Nur beim Essen und Trinken dürfe sie abgesetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-317452/2