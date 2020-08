Landkreis Osnabrück setzt nun Arbeitspferde im Wald ein

Ein Arbeitspferd im Waldgebiet. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Bramsche (dpa/lni) – Erstmals will der Landkreis Osnabrück im Naturpark Terra Vita Arbeitspferde für den Naturschutz und die Landschaftspflege einsetzen. Heute (9.00 Uhr) sollen am Naturdenkmal «Heide am Gehn» erstmals Pferde eine Walze ziehen, mit dem der Adlerfarn beseitigt werden soll, der anderen Pflanzen Lebensraum wegnimmt. Diese Naturfläche wird seit einigen Jahren ökologisch wieder aufgewertet. Nach Angaben von Michael Siefker, Experte des Naturparks, ist dieser Einsatz von Arbeitspferden nicht der erste in Niedersachsen. Einen Überblick, wie oft sie genutzt werden, gebe es aber nicht.

Arbeitspferde bieten sich ihm zufolge dann an, wenn in sensiblen Bereichen Böden nicht verdichtet werden sollten und sich damit der Einsatz von schweren Maschinen verbiete. Einer Übersicht der Interessengemeinschaft Zugpferde zufolge gibt es derzeit in Niedersachsen drei Betriebe, die Arbeitspferde anbieten.

