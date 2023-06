Landkreis Lüchow-Dannenberg schränkt Wasserentnahme ein

Lüchow (dpa/lni) –

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Verbrauch von Wasser einschränken soll. Ab Freitag dürfen land- und forstwirtschaftliche Flächen, aber auch private Grünflächen und Gärten sowie Sportanlagen nicht mehr mit Beregnungskanonen oder Rasensprengern uneingeschränkt bewässert werden. «Vor allem bei Sonnenschein verdunstet bei der Beregnung tagsüber eine wesentliche Menge Wasser, noch bevor es am Boden ankommt», erklärte Martin Riedel von der Unteren Wasserbehörde. Am sinnvollsten und effizientesten sei die Bewässerung in der Nacht bis in die frühen Morgenstunden, sofern es nicht windig ist.

Seit einigen Jahren ist die Grundwasserneubildung im Wendland stark beeinträchtigt. Die trockenen Jahre im Besonderen seit 2018 haben dazu geführt, dass sich die Grundwasserstände nicht wieder signifikant erholen konnten. «Wasser ist die Grundlage allen Lebens, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, Wasser zu sparen», appelliert Landrätin Dagmar Schulz.

Das Beregnungsverbot gilt für Brunnenwasser ebenso wie für Trinkwasser. Und auch die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern mittels Pumpvorrichtungen wird ebenfalls untersagt. Mit Eimern oder Gießkanne ist die Wasserentnahme weiterhin zulässig, sofern der sparsame Gebrauch eingehalten wird. Im vergangenen Jahr waren zahlreiche Tümpel, Gräben oder Bäche ausgetrocknet.

Auch umliegende Landkreise arbeiten an entsprechenden Allgemeinverfügungen. Die Stadt Lüneburg appelliert an alle Menschen im Stadtgebiet, den Verbrauch von Frischwasser einzugrenzen. Eine Allgemeinverfügung mit Vorgaben zu Beregnung und Bewässerung kündigte der Landkreis Lüneburg an, derzeit gibt es nur die Aufforderung so wenig wie möglich zu verbrauchen.