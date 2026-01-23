Landkreis Emsland hebt Geflügelpest-Überwachungszone auf

Die Ausbreitung der Geflügelpest soll unter anderem mit der Unterbringung der Tiere in Ställen verhindert werden. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Meppen/Haselünne (dpa/lni) –

Der Landkreis Emsland lockert zum Wochenende seine Auflagen wegen der Geflügelpest. Nachdem kurz vor Weihnachten wegen eines Ausbruchs in einem Legehennenstall in Haselünne eine Überwachungszone eingerichtet wurde, werde diese nun aufgehoben, teilte eine Kreissprecherin mit. Damit gelte der Landkreis wieder als frei von der Geflügelpest. Allerdings muss das Geflügel im Landkreis Emsland weiterhin in Ställen gehalten werden.

In dem Betrieb waren mehr als 14.000 Legehennen von dem Ausbruch betroffen. Mit der Einrichtung einer Schutz- und einer Überwachungszone sollte die Ausbreitung des für Geflügel hochansteckenden Virus verhindert werden. Unter anderem waren der Transport und das Abhalten von Geflügelmärkten verboten.

142.600 Tiere getötet

Insgesamt waren dem Landkreis zufolge rund 250 gewerbliche Betriebe und Hobbyhaltungen mit zusammen mehr als 3,45 Millionen Tieren im Bereich Haselünne von den Sicherheitsmaßnahmen betroffen.

Der erste Geflügelpestfall der aktuellen Infektionswelle im Landkreis Emsland trat Ende Oktober in Geeste auf. Weitere Ausbrüche bis zum Fall in Haselünne folgten. Insgesamt wurden im Landkreis mehr als 142.600 Tiere fachgerecht getötet werden, darunter rund 53.600 Hähnchen und mehr als 71.500 Puten.