Landkreis darf Trinkwasserversorger Förderrecht nicht kürzen

Leitungswasser läuft aus einem Wasserhahn in ein Glas. Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa) –

Der Landkreis Diepholz hat den Harzwasserwerken zu Unrecht die Menge an Grundwasser gekürzt, die der Trinkwasserversorger entnehmen darf. Das ergibt sich aus einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover. «Die Entscheidung des Gerichts hat Signalwirkung für die Trinkwasserversorgung in Deutschland», sagte Lars Schmidt, Geschäftsführer der Harzwasserwerke. Die Versorger hätten nun die Sicherheit, dass erteilte Wasserrechte nicht ohne zwingende Gründe reduziert werden könnten.

Die Harzwasserwerke sind der größte Wasserversorger Niedersachsens. In dem Verfahren ging es um die Kürzung des Wasserrechts am Standort Ristedt bei Bremen um 400.000 Kubikmeter durch den Landkreis. Dagegen hatten die Harzwasserwerke geklagt. 2010 war dem Versorger bis zum Jahr 2040 das Recht zugesprochen worden, pro Jahr 20 Millionen Kubikmeter Grundwasser zu fördern.

Der Landkreis Diepholz war der Ansicht, dass die Harzwasserwerke die bewilligte Menge nicht ausreichend ausgeschöpft habe. Daher kürzte er diese. Der Landkreis begründete unter anderem, wegen des Rückgang des Grundwasserspiegels strenger prüfen zu wollen, wie er Rechte verteile. Das Verwaltungsgericht billigte dagegen dem Versorger zu, Reserven für besonders trockene Perioden einzuplanen. Diese müssten nicht jedes Jahr abgerufen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.