Landkreis Cloppenburg: Jüngste Bevölkerung von Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – Im Landkreis Cloppenburg lebt die jüngste Bevölkerung in Niedersachsen. Mit einem Durchschnittsalter von 41,0 Jahren liege der Landkreis deutschlandweit auf Rang fünf. Das teilte das niedersächsische Statistische Landesamt in Hannover am Dienstag mit. Dicht hinter Cloppenburg befinde sich im Ranking der Landkreis Vechta. Dort sind die Menschen im Durchschnitt 41,1 Jahre alt.

Die jüngste Bevölkerung in Deutschland lebt den Angaben zufolge in der Stadt Heidelberg. Das Durchschnittsalter der Heidelberger betrage 40,7 Jahre. Die älteste Bevölkerung von Deutschland lebe hingegen in der Stadt Suhl in Thüringen, im Schnitt seien dort die Menschen 51,0 Jahre alt.

Das durchschnittliche Alter der Deutschen liege bei 44,6 Jahren. Für die Statistik wurden die 401 Landkreise und kreisfreien Städte in der Bundesrepublik ausgewertet. Die Zahlen stammen vom 31. Dezember 2020, neuere gibt es noch nicht.

