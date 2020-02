Landgericht verurteilt falsche Polizisten

Osnabrück (dpa/lni) – Das Landgericht Osnabrück hat drei Männer wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs als falsche Polizisten zum Teil zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte, wurde bereits am Dienstag ein 19-jähriger Angeklagter zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt und ein 23 Jahre alter Mittäter zu fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Ein 27 Jahre alter Angeklagter wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Die Urteile sind noch nichts rechtskräftig.

Nach Überzeugung des Gerichts waren die drei Angeklagten Teil einer Bande, die vom 15. Juli bis zum 17. Oktober 2019 von Istanbul aus im ganzen Bundesgebiet vor allem ältere Menschen angerufen und sich bei ihnen als Polizisten oder andere Amtsträger ausgegeben hatte. Sie überzeugten ihre Opfer, ihnen Bargeld oder andere Wertgegenstände zu überlassen. In der Verhandlung ging es um vier Taten im Juli und August in Beckum, Dortmund, Nordhorn und Salzbergen. Dabei erbeutete die Bande laut Gericht mehr als 65 000 Euro. Die Übergabe eines sechsstelligen Betrags in einem vierten Fall wurde durch die Polizei verhindert.

Die drei Angeklagten hatten die Taten umfassend gestanden. Schon im vergangenen Jahr hatte das Landgericht Osnabrück ein Mitglied dieser Bande verurteilt. Aufgrund seiner Aussage waren in der vergangenen Woche bei Razzien in Nordrhein-Westfalen und der Türkei zahlreiche Tatverdächtige festgenommen worden, sagte der Gerichtssprecher.

