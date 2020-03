Landgericht Kiel: Zahlreiche Verhandlungstermine aufgehoben

Ein schleswig-holsteinischer Justizbeamter steht im Landgericht. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auch im Norden sind bereits Prozess-Termine am Landgericht Kiel aufgehoben worden. «Die Kammern sind aufgefordert zu prüfen, welche Verhandlungen in welchem Umfang stattfinden müssen oder verschoben werden können», sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen, bei denen eine zu lange Unterbrechung aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Fristen dazu führen würde, dass die Prozesse von Neuem beginnen müssten. «Tatsächlich finden einzelne Verhandlungen statt, es sind aber auch zahlreiche Termine aufgehoben oder etwa durch die Verschiebung von Zeugenvernehmungen verkürzt worden», sagte der Gerichtssprecher. Grund ist das Ansteckungsrisiko. In der laufenden Woche waren am Landgericht 18 Strafprozess-Termine geplant. Davon waren am Montag bereits fünf aufgehoben, andere wurden verkürzt.

Insbesondere Richter sind bereits technisch für Heimarbeit ausgerüstet. Alle Mitarbeiter des Landgerichts sollen prüfen, welche Arbeiten kurzfristig im Gericht erledigt werden müssen. Teilweise können Aufgaben von zu Hause erledigt werden. «Aufgrund der Gesamtumstände ist in gerichtlichen Verfahren im gesamten Bezirk zwangsläufig mit Verzögerungen zu rechnen», sagte der Sprecher. Die Erledigung unaufschiebbarer Geschäfte sei aber gewährleistet.