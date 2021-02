Landgang nach 5 Monaten: Fregatte kehrt von Einsatz zurück

Die Fregatte „Brandenburg“ liegt vor der Abfahrt im Hafen der Marine. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Wilhelmshaven (dpa/lni) – Nach 166 Tagen ohne Landgang – wegen der Corona-Pandemie – wird die Fregatte «Brandenburg» heute (10 Uhr) in ihrem Heimathafen Wilhelmshaven erwartet. Das Schiff der Marine hatte gemeinsam mit anderen Nato-Einheiten den Seeraum zwischen der Türkei und Griechenland überwacht. «Hinter uns liegen mehr als fünf Monate Abwesenheit vom Heimathafen», sagte der Fregattenkapitän Jan Hackstein.

«Der Auftrag beinhaltete unter anderem, zu einem lückenlosen Lagebild in der Ägäis beizutragen und dabei erlangte Informationen über Schleuseraktivitäten griechischen und türkischen Stellen sowie der EU-Grenzschutzagentur Frontex zur Verfügung zu stellen», so die Pressestelle der Marine. Wegen der Corona-Pandemie durfte die Besatzung das Schiff während des Einsatzes nicht verlassen. 166 Tage ohne Landgang sei selbst für langjährige Seefahrer eine völlig neue Erfahrung gewesen, so der Kapitän.

