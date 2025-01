Landesweiter Streik soll Belgien lahmlegen

Brüssel (dpa) –

Der öffentliche Verkehr in Belgien wird am Montag aufgrund eines Streiks in weiten Teilen lahmgelegt. So soll im landesweiten Zugverkehr etwa nur jeder dritte IC-Zug, der die großen Städte verbindet, fahren, wie die belgische Bahn mitteilte. Auch der Nahverkehr in der Hauptstadt Brüssel soll weitestgehend zum Erliegen kommen. «Die Brüsseler Verkehrsbetriebe werden alles daran setzen, um zumindest einen Teil des Dienstes zu gewährleisten», teilten sie mit.

Wegen des Streiks soll auch die Hälfte der Europaflüge der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines ausfallen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Fluggesellschaft berichtet.

Große Gewerkschaften des Landes haben zu dem nationalen Streik aufgerufen. Ab Sonntagabend um 22 Uhr sollen die Beschäftigten für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen. Mit der Protestaktion soll gegen eine drohende Rentenreform einer neuen Regierung demonstriert werden. In Belgien laufen seit der Parlamentswahl im Juni noch die Koalitionsverhandlungen.