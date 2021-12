Landesweiter Aktionstag zu 3G-Regeln in Bussen und Bahnen

Lübeck (dpa/lno) – Mit einem landesweiten Aktionstag wollen Schleswig-Holsteins Bahn- und Busunternehmen heute überprüfen, ob die 3G-Regeln im Nahverkehr eingehalten werden. An den Überprüfungen beteiligen sich nach Angaben des Stadtverkehrs Lübeck neben Kontrollteams der jeweiligen Verkehrsunternehmen auch Mitarbeiter der kommunalen Ordnungsdienste und der Polizei.

Seit 24. November gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln 3G – Fahrgäste müssen also vollständig geimpft, von einer Corona-Infektion genesen oder negativ auf das Virus getestet sein. An dem vom Nahverkehrsverbund Nah.SH initiierten Aktionstag sollen Kontrollteams überprüfen, ob die Fahrgäste entsprechende Nachweise dabei haben.

