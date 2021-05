Landesweite Inzidenz in Niedersachsen weiter unter 50

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Zum Start in das Pfingstwochenende entspannt sich die Corona-Lage in Niedersachsen weiterhin. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag den dritten Tag in Folge unter 50. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 46,8 an – so viele Menschen haben sich auf 100 000 Einwohner gerechnet innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt. Am Freitag war die Inzidenz leicht auf 47,1 von 46,6 am Vortag gestiegen.

Schlusslicht in der Wertetabelle bleibt Emden mit einer Inzidenz von 160,3. Die landesweit niedrigste Inzidenz von 12,2 meldete der Landkreis Friesland, gefolgt vom Landkreis Cuxhaven (14,6) und Wilhelmshaven (15,8). Im Land Bremen stieg die Inzidenz erneut leicht an. Das RKI bezifferte den Wert am Samstag auf 58,9 nach 58,3 am Freitag.

