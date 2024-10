Landesweite Beflaggung in Schleswig-Holstein am 7. Oktober

Am 7. Oktober soll in Schleswig-Holstein auch die Flagge Israels wehen. (Archivbild) Sven Hoppe/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Das schleswig-holsteinische Innenministerium hat für Montag die Beflaggung der Dienstgebäude der obersten Landesbehörden mit den Flaggen Europas und Israels sowie den Bundes- und Landesdienstflaggen angeordnet. Hintergrund ist der Jahrestag des Terrorüberfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.

«Der grausame und unmenschliche Überfall der radikal-islamischen Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem 1.200 Menschen getötet und 240 verschleppt und als Geiseln genommen wurden, hat Israel ins Herz getroffen und uns alle tief erschüttert», teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit. «Dieser Angriff auf den jüdischen Staat und die einzige echte Demokratie im Nahen Osten galt auch unseren freiheitlich-demokratischen Werten. Als Land Schleswig-Holstein setzen wir am Jahrestag dieses brutalen Überfalls mit der israelischen Flagge ein Zeichen unserer Solidarität. Wir stehen an der Seite Israels.»

Das Innenministerium empfiehlt den Kreisen, Gemeinden und Ämtern sowie den Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit und den rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, sich der Beflaggung anzuschließen.