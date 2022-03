Landesregierung will langfristigen Dialog mit den Inseln

Aurich (dpa/lni) –

Die niedersächsische Landesregierung will den Ostfriesischen Inseln nicht nur kurzfristig bei der Beseitigung der Sturmflutschäden helfen, sondern auch langfristig zur Seite stehen. Das machten Umweltminister Olaf Lies (SPD) und der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Berend Lindner (CDU) am Donnerstag nach einer Inselkonferenz mit den Inselbürgermeistern in Aurich deutlich. Das Land sei in der Lage, den Schutz der Inseln auf Dauer sicher zustellen, der Aufwand dies zu tun, werde in den kommenden Jahren aber wachsen, sagte Lies. «Wir stellen uns auf die Zukunft ein.»

Die Inseln seien nicht nur im Küstenschutz das «Bollwerk» der vorgelagerten Küste. Auch bei anstehenden Entwicklungen im Wattenmeer, etwa beim Ausbau der Offshore-Energie und den Kabeltrassen, die dafür teils unter den Nordseeinseln verlegt werden müssen oder auch bei Gasfördervorhaben nahe dem Wattenmeer, stünden die Inseln in erster Reihe, sagte Lies. Es müsse daher künftig darum gehen, einen engen Dialog zu führen, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Kurzfristig will das Land für Küstenschutzmaßnahmen auf den Inseln, wie bereits zuvor bekannt gegeben, fünf Millionen Euro zusätzlich aufwenden, um die durch die Sturmfluten in diesem Winter entstandenen Schäden und Sandverluste zu beheben. Um Schäden im Tourismus, wie etwa den Verlust von Badestränden aufzufangen, stellt das Wirtschaftsministerium zudem 2,5 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. «Wir beabsichtigen bis zu 90 Prozent der uns gemeldeten Schäden zu ersetzen im Rahmen unserer Möglichkeiten», sagte Staatssekretär Lindner.

Langeoogs Inselbürgermeisterin Heike Horn (parteilos) sagte stellvertretend für alle Inselbürgermeister, die Konferenz sei ein Auftakt gewesen, um auch künftig mit der Landesregierung im Gespräch zu bleiben. Sie lobte die 90-Prozent-Förderung. Diese Hilfe sei für die Inseln «überraschend und schnell» gekommen.