Landesregierung auf Besuch in Dänemark – Günther erkrankt

Kopenhagen (dpa/lno) –

Der kurzfristige Ausfall von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Dänemark-Besuch von Teilen der Landesregierung etwas durcheinandergewirbelt. Weil der CDU-Politiker in Kopenhagen an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt ist, gab es für die Organisatoren der Staatskanzlei am Mittwochmorgen reichlich Arbeit. Letztlich blieb das Programm zum Start der zweitägigen Reise aber unverändert.

Das Gespräch mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch (13.15 Uhr) führt nun der dänisch-deutsche schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Er wird dabei von Landesinnenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Landesumweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) begleitet. Eigentlich wollte Günther selbst mit der Regierungschefin sprechen. Sie hat eine halbe Stunde für die Delegation aus dem Nachbarland reserviert.

Nach Angaben der Staatskanzlei wird es bei dem Gespräch im Staatsministerium voraussichtlich um den Bau des Ostseetunnels zwischen beiden Ländern, um die Energiewende und die Wasserstoff-Technologie gehen. Thema des Besuchs sind auch eine deutsch-dänische Freundschaftserklärung und die Zusammenarbeit im Grenzraum.

Am Vormittag beschäftigte sich ein Runder Tisch in der Außenhandelskammer um Produktion und Transport von grünem Strom und grünem Wasserstoff. Ein Thema, von dem sich Schleswig-Holstein angesichts des dortigen Überangebots an regenerativen Energien große Wachstumschancen verspricht.

Die Liste der gemeinsamen Interessen und Projekte sei lang, hatte Günther im Vorfeld der Reise gesagt. Zur Delegation gehören neben Günther, Madsen, Sütterlin-Waack und Goldschmidt auch Staatskanzleichef und Digitalisierungsminister Dirk Schrödter und Agrarminister Werner Schwarz (beide CDU) sowie SSW-Fraktionschef Lars Harms und der Dänemark-Bevollmächtigte Johannes Callsen.

Die Vertreter der Landesregierung wollen im Nachbarland am Mittwoch auch Dänemarks Justizminister Peter Hummelgaard und Wirtschaftsministerin Stephanie Lose treffen. Am Donnerstag stehen ein Besuch beim Bund Deutscher Nordschleswiger und ein Treffen mit Transportminister Thomas Danielsen auf dem Programm. Zudem will die Delegation die Deutsch-Dänische Handelskammer besuchen. Ziel der Reise von Teilen der Landesregierung ist eine weitere Vertiefung der politischen Beziehungen zwischen Schleswig-Holstein und dem Nachbarland Dänemark.