Landesregierung stellt neue Windenergieplanung im Norden vor

Ein Windrad. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Kiel (dpa/lno) – Die Landesregierung will heute über die neuen Regionalpläne für den Ausbau der Windenergie beraten. Am Nachmittag will Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) die neue Planung der Öffentlichkeit vorstellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird nur für einen kleinen Teil der Wind-Eignungsgebiete eine weitere öffentliche Anhörung nötig. Ende vorigen Jahres hatte die Regierung den dritten Entwurf der Regionalpläne gebilligt, dagegen gingen aber rund 3300 Stellungnahmen ein. In den ersten zwei Anhörungen hatte es insgesamt mehr als 11 000 Stellungnahmen gegeben.

Das Oberverwaltungsgericht hatte 2015 die damaligen Windkraft-Regionalpläne gekippt. Die Richter rügten unter anderem, dass von vornherein jene Gemeinden von der Ausweisung von Eignungsflächen ausgeschlossen wurden, die sich gegen die Windkraftnutzung ausgesprochen hatten. Um einen möglichen Wildwuchs von Windkraftanlagen zu verhindern, verhängte das Land daher in der Folge ein Moratorium für Neubauten. Nur in Ausnahmefällen werden seitdem Anlagen genehmigt, so dass der Ausbau der Windenergie stark ins Stocken geriet.