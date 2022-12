Landesregierung erklärt Änderungen der Corona-Regeln

Kiel (dpa/lno) –

Wie geht es weiter mit den Corona-Regeln in Schleswig-Holstein? Ob zum Jahreswechsel die Maskenpflicht im Nahverkehr fällt und es andere Änderungen gibt, wollen Ministerpräsident Daniel Günther, Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (beide CDU) und Finanzsenatorin Monika Heinold (Grüne) am Montag (16.30) in Kiel erläutern.

Ein Ende der bis zum Jahresende befristeten Maskenpflicht in Bus und Bahn als Corona-Schutzmaßnahme deutete sich für Schleswig-Holstein bereits an. «Derzeit ist die Situation nicht ausreichend als Begründung für eine Verlängerung der Maskenpflicht im ÖPNV», hatte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am 6. Dezember gesagt. Bayern und Sachsen-Anhalt haben die Maskenpflicht für Bus und Bahn bereits auslaufen lassen.