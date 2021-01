Landesregierung bestimmt Deponien für AKW-Bauschutt

Ein Behälter für «Restmüll» ist vor dem Atomkraftwerk in Brunsbüttel zu sehen. Foto: picture alliance / Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Wohin mit bis zu 50 000 Tonnen Schutt nach dem Abriss der drei Atomkraftwerke in Schleswig-Holstein? Bislang ist lediglich die Deponie in Wiershop (Kreis Herzogtum Lauenburg) bereit zur Lagerung. Deshalb will Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) nun zwei weiteren Anlagen im Norden Schutt zuweisen – als letztes Mittel auf Basis des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Laut einem Gutachten des Umweltministeriums kommen neben Wiershop drei weitere Deponiestandorte in Betracht: Lübeck-Niemark, Johannistal in Gremersdorf (Kreis Ostholstein) und Harrislee (Schleswig-Flensburg). Die Deponien in Großenaspe und Damsdorf/Tensfeld (Kreis Segeberg) sowie Schönwohld bei Kiel hat die Regierung aus Kapazitätsgründen bereits ausgeklammert.

Zu lagern sind unter anderem Mineralwolle, Bauschutt und Isolierungen. Umweltminister Albrecht hatte in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass es sich dabei nicht um radioaktives Material handelt. Die nicht wiederverwertbaren Abfälle werden laut Ministerium bis zu vier Mal gemessen. Die Reststrahlung soll maximal zehn Mikrosievert betragen und deutlich unterhalb der Dosen durch natürliche radioaktive Strahlung pro Jahr liegen. So liegt die natürliche Strahlenbelastung in Deutschland durchschnittlich bei 2100 Mikrosievert pro Jahr.

Bereits vor knapp einem Jahr empfahl der Gemeinderat von Wiershop dem Betreiber der dortigen Deponie, Bauschutt aus dem geplanten Rückbau des Kernkraftwerks Krümmel anzunehmen. Es ging dabei um 700 Tonnen Mineralwolle. Widerstand gibt es dagegen unter anderem in Lübeck. Dort beschloss die Bürgerschaft, dass Bauschutt aus dem Rückbau nicht auf die Lübecker Mülldeponie Niemark kommen soll.

Die Reaktoren in Brunsbüttel (2007) und Krümmel (2009) sind bereits seit Jahren vom Netz. Der Abriss der Anlage in Brunsbüttel ist bereits genehmigt. Im Fall von Krümmel wird noch in diesem Jahr mit einer Genehmigung der Abrisspläne durch das Umweltministerium gerechnet. Auch für das AKW Brokdorf wurde bereits ein entsprechender Antrag gestellt. Ende 2021 soll das Zeitalter der Atomkraft in Schleswig-Holstein mit der Abschaltung des Meilers an der Elbe enden.

Bei dem Abriss der Anlagen fällt auch tonnenweise Bauschutt an. Der ehemalige Kieler Umweltminister und heutige Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck hatte vor Jahren entschieden, diesen Müll nicht ins Ausland zu schaffen, sondern auf Deponien im Norden zu entsorgen. Trotz der niedrigen Werte bei «freigemessenem» Akw-Schutt lehnten aber Gemeinden mit Deponien die Aufnahme ab.

