Landesrechnungshof kritisiert Zustand vieler Straßen

Ein Schlagloch an einer Straßen in der Innenstadt von Verden. Sina Schuldt/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Viele Straßen und Brücken in Niedersachsen sind nach Einschätzung des Landesrechnungshofs in einem schlechten Zustand. In den kommenden Jahren drohe die Infrastruktur im Bundesland weiter zu verfallen, hieß es im Jahresbericht des Landesrechnungshofs, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

«Das Land hat seine Infrastruktur zu lange vernachlässigt und muss hier stärker Prioritäten setzen», kritisierte Sandra von Klaeden, Präsidentin des Landesrechnungshofs. Zudem forderte von Klaeden eine umfassende Sanierungsstrategie für die Hochschulen in Niedersachsen.

Der Landesrechnungshof ist nach eigenen Angaben weder Teil der Exekutive, der Judikative noch der Legislative. Er ist ausschließlich der externen Finanzkontrolle verpflichtet und hat keinen politischen Auftrag. Im Mittelpunkt steht die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes.