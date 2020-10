Landesparteitag der Nord-Grünen komplett digital

Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, spricht. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Kiel (dpa/lno) – Die Grünen in Schleswig-Holstein starten heute (11.00) Uhr in einen durchweg digitalen zweitägigen Landesparteitag. Auf der Tagesordnung stehen diverse Themen von der Corona-Situation über den Klimaschutz bis zur Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Eigentlich wollten die Grünen in Büdelsdorf die Landesliste zur Bundestagswahl aufstellen, aber die Corona-Pandemie verhinderte dies. Der Bundesvorsitzende Robert Habeck, der sich um Platz zwei auf der Liste bewirbt, spricht nun am Sonntag via Internet zu den Delegierten.

