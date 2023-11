Landesparteitag der Hamburger SPD hat begonnen

Hamburg (dpa/lno) –

Der ordentliche Landesparteitag der Hamburger SPD hat am Freitagabend begonnen. Noch am Abend sollen die Kandidaten für die Europawahl nominiert werden. Für den ersten Hamburger Platz auf der SPD-Bundesliste gibt es drei aussichtsreiche Bewerber: Irene Appiah vom Kreis Hamburg-Mitte, die Wandsbekerin Laura Frick und den Bürgerschaftsabgeordneten Danial Ilkhanipour vom Kreis Eimsbüttel. Die Wahl des Europäischen Parlaments ist in Deutschland am 9. Juni 2024.

Der Co-Vorsitzende der Partei, Nils Weiland, hob vor Beginn des Parteitags die Bedeutung der Hafenpolitik auf europäischer Ebene hervor. Für den Hamburger Hafen sei es in den vergangenen Jahren nicht gelaufen, sagte Weiland auf der Landesvertretendenversammlung im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Das müsse sich ändern.