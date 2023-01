Landesmuseum zählt mehr Besucher als im Vor-Corona-Jahr 2019

Hannover (dpa/lni) –

Das Landesmuseum Hannover hat im vergangenen Jahr rund 141.000 Besucherinnen und Besucher angezogen – das waren mehr Menschen als vor der Pandemie. Die Zahl unterstreiche eindrucksvoll den hohen Stellenwert, den die Kultur bei den Menschen habe, sagte Direktorin Katja Lembke am Donnerstag. 2019 hatten 125.000 Menschen das Museum in der Nähe des Maschsees besucht. Ende Februar werden nach fast drei Jahren Dachsanierung und Umbau die neuen Galerieräume geöffnet. Zu sehen sei dann wieder die einzigartige Sammlung hochkarätiger Werke aus dem ehemaligen Welfenmuseum, darunter die «Goldene Tafel», hieß es.

Das Landesmuseum Hannover ist gegliedert in die Abteilungen Kunstwelten, Naturwelten und Menschenwelten. In diesem Jahr kooperiert es mit zahlreichen anderen Kulturinstitutionen über die Region Hannover hinaus.

So geht es in der am 9. Juni startenden Schau «Tempo! Tempo? Eine Geschichte der Geschwindigkeit» darum, dass Niedersachsen seit Beginn der Industrialisierung eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung spielte. Schon 1786 reiste dem Museum zufolge der schottische Erfinder James Watt in den Harz, um die Bergbautechnik in der Grube Dorothea zu studieren. Seit den 1930er Jahren werden in Wolfsburg Autos im Akkord hergestellt. Partner bei diesem Ausstellungsprojekt sind das Kunstmuseum Schloss Derneburg im Landkreis Hildesheim sowie das Oldtimermuseum PS.Speicher in Einbeck (Landkreis Northeim).