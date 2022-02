Landeskriminalamt warnt vor neuartigen Online-Betrugsmaschen

Hannover (dpa/lni) – Immer öfter werden in Niedersachsen Anlegerinnen und Anleger über professionell aussehende betrügerische Online-Angebote um ihr Geld gebracht. Die Fallzahlen bei betrügerischem Cyber-Trading haben sich in den vergangenen fünf Jahren vervielfacht, bei einer wahrscheinlich hohen Dunkelziffer, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Montag in Hannover mit.

Im vergangenen Jahr wurden laut LKA von der niedersächsischen Polizei Fälle im niedrigen dreistelligen Bereich bearbeitet. Die Schadenssumme sei enorm gestiegen: In den vergangenen fünf Jahren sei der Schaden um rund 3,9 Millionen Euro gestiegen. Der Gesamtschaden für das Jahr 2021 lag bei mehr als 4 Millionen Euro, hieß es. Pro Fall verloren die Opfer im Durchschnitt etwa 14.000 Euro an die Betrüger.

Dabei fallen die Opfer unter anderem auf Aktien- und Wertpapierangebote herein oder auf Devisen- oder CFD-Trading genannte Differenzkontrakte. Diese Finanzgeschäfte können laut LKA meist problemlos über das Internet von Zuhause aus vorgenommen werden, was die Täter ausnutzen. Mit professionell wirkenden Werbeanzeigen im Internet und den sozialen Medien machen sie auf die betrügerischen Seiten aufmerksam und erwecken den Eindruck einer seriösen Handelsplattform. Angeblich lässt sich dort schnell und risikofrei Geld verdienen.

Den Anlegerinnen und Anlegern werde vorgegaukelt, dass sie nach ihrer ersten Investition große Gewinne erzielt haben. So würden sie zu weiteren Überweisungen gelockt, warnt das LKA. Doch das Geld werde nicht angelegt, sondern wandere direkt in die Taschen der Betrügerinnen und Betrüger. Gerade bei Seiten ohne vollständiges Impressum oder bei Zahlungsempfängern im Ausland sollten Anleger besonders skeptisch sein und auch besser vorab bei der eigenen Bank nachfragen.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-228649/2

Pressemitteilung