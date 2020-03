Landesforsten warnen vor Waldbrandgefahr

Ein Kiefernwald im Gebiet der Lieberoser Heide. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Lüneburg (dpa/lni) – Das trockene Wetter hat die Waldbrandgefahr in Niedersachsen steigen lassen. «Die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit hat die Bodenvegetation und die oberste Bodenschicht im niedersächsischen Landeswald stark ausgetrocknet», warnte ein Sprecher der Landesforsten am Donnerstag. Besonders hoch sei die Gefahr in den lichten Kiefernwäldern im Nordosten. Die Waldbrandzentrale in Lüneburg ist seit Anfang Mitte März besetzt.

Der Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes zeigte am Donnerstag gleich an mehreren Stationen in Niedersachsen die zweithöchste Warnstufe 4 an. Betroffen waren die Stationen Soltau, Faßberg, Wittingen-Vorhop, Bergen, Celle, Lüchow und Nienburg.

Bis Ende Oktober ist es in Niedersachsen verboten, im Wald zu rauchen oder gar ein Grillfeuer zu entfachen. Das gleiche gilt für Heide- und Moorgebiete. Autos dürfen wegen der heißen Katalysatoren nicht über Gras oder Heide abgestellt werden.

Pressemitteilung der Landesforsten

Waldbrandgefahrenindex: Stationsdaten

Waldbrandgefahrenindex

DWD-Vorhersage