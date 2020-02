Landesforsten warnen vor Betreten der Wälder

Einsatzkräfte räumen einen Baum von eine Straße, der nach einem Wind umgefallen war. Foto: Marco Friedrich / Einsatzreport2/dpa/Archivbild

Neumünster (dpa/lno) – Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF) haben am Sonntag vor dem Betreten der Wälder gewarnt. Spaziergänger, Wanderer und Reiter sollten die Wege in den Landesforsten während des Sturmtiefs «Sabine» meiden, sagte SHLF-Direktor Tim Scherer der dpa. Während des Sturms könnten starke Äste abbrechen und Bäume umstürzen, was den Aufenthalt in den Wäldern lebensgefährlich mache – auch nach dem Sturm. «Da der Boden vom vielen Niederschlag aufgeweicht ist, muss damit gerechnet werden, dass weiterhin Bäume umstürzen oder herabfallende Äste eine Gefahr darstellen,» sagte Scherer.