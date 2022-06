Landesfest Tag der Niedersachsen beginnt in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Hannover soll von diesem Freitag (16.00 Uhr) an für drei Tage zum Treffpunkt für Menschen aus allen Regionen des Landes werden. Mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher werden zum Tag der Niedersachsen erwartet, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) geben um 17.00 Uhr den offiziellen Startschuss.

Die Gäste können auf neun sogenannten Themenmeilen rund um das Neue Rathaus und den Maschsee flanieren. Es gibt Informationen und zahlreiche Mitmach-Angebote unter anderem zu den Themen Tourismus, Politik, Sport sowie Blaulicht und Technik.

Abends stehen kostenlose Konzerte auf dem Programm. So wird am Freitag Sänger Max Mutzke gemeinsam mit Musikern der NDR Radiophilharmonie spielen. Auf der Bühne von Antenne Niedersachsen wird am Samstagabend der belgische Popstar Milow erwartet. Das Landesfest endet am Sonntag mit dem traditionellen Trachtenumzug.