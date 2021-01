Landeselternrat fordert Corona-Schutzkonzept für Schulen

«Zutritt nur mit Mundschutz!» steht am Eingang zum Gymnasium Carolinum in Osnabrück. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der Landeselternrat Niedersachsen hat erneut einen umfassenden Gesundheits- und Infektionsschutz an den Schulen gefordert. «Die aktuell beschlossenen Maßnahmen, um die Inzidenzzahlen weiter zu senken, werden nur einen kurzfristigen



Effekt bringen», beklagte das Gremium am Mittwoch. Das Kultusministerium habe es versäumt, schon im Frühjahr Vorkehrungen für die vorausgesagte zweite Welle zu treffen. Die Vorsitzende des Landeselternrats, Cindy-Patricia Heine, plädierte für das Schutzkonzept des Münchner Strömungsforschers Christian Kähler. Der Wissenschaftler spricht sich in der Corona-Pandemie für seitliche Trennwände zwischen den Schülern sowie Raumluftreiniger in den Klassenräumen aus.

Die meisten niedersächsischen Schülerinnen und Schüler werden in den nächsten drei Wochen wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen zu Hause unterrichtet. Ausnahmen gibt es für Grundschüler und Abschlussklassen. An Präsenzunterricht mit ganzen Klassen sei derzeit nicht zu denken, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Der Verband der Elternräte der Gymnasien Niedersachsens begrüßte die Sonderregelungen für Abschlussklassen und den Abiturjahrgang. Der 13. Jahrgang sollte bei ausreichender räumlicher Kapazität in kompletten Kursen in der Schule unterrichtet werden, erklärte der Verband. Zudem sollte die Zeit des verlängerten Lockdowns genutzt werden, um eine möglichst schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle ab Februar zu ermöglichen. Notwendig seien eine Verbesserung der Hygienevorkehrungen, Schnelltests sowie bei Verfügbarkeit Impfungen für Lehrkräfte und Schüler.