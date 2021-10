Landeschef Althusmann: CDU muss neue Wege gehen

Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – CDU-Landeschef Bernd Althusmann zollt seinem Parteikollegen Armin Laschet Respekt für die Entscheidung, einen Parteitag zur personellen Neuaufstellung der CDU vorzuschlagen. «Für die Entscheidung von Armin Laschet, für einen personellen Neuanfang der Partei auf einem Sonderparteitag sein Amt als Vorsitzender der CDU Deutschlands zur Verfügung zu stellen, habe ich größten Respekt – politisch und menschlich», sagte Althusmann in einer am Donnerstagabend verbreiteten Mitteilung.

In einer sehr schwierigen Situation habe die Hauptlast dieses Bundestagswahlkampfes bei Laschet gelegen. «Es wäre jedoch falsch, ihn allein für das schlechte Ergebnis verantwortlich zu machen.» Die CDU müsse sich thematisch neu sortieren. «Wir werden dabei, wie von Armin Laschet angekündigt, neue Wege gehen.»

CDU-Bundeschef Laschet sagte am Donnerstag in Berlin, er wolle den Gremien in der kommenden Woche diesen Vorschlag machen. Die personelle Neuaufstellung der CDU – «vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand» solle nun zügig angepackt werden. Sein Ziel sei immer gewesen, Gegensätze zu versöhnen. Bei der Bundestagswahl Ende September hatte die CDU eine historische Wahlniederlage eingefahren.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-519568/2