Landesbischof von Hannover ruft zu Stille und Trauer auf

Loccum (dpa/lni) –

Angesichts des Krieges in der Ukraine hat der evangelische Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, am Karfreitag zur Stille und zur Trauer aufgerufen. Karfreitag sei immer ein Tag des Schweigens gewesen, sagte Meister bei einem Gottesdienst im Kloster Loccum (Kreis Nienburg). «Diese Stille legt sich auch über die Frage, die uns auf den Lippen brennt: Warum Gott, geschieht, was geschieht? Warum Gott, lässt Du das zu?»

Die alte kirchliche Karfreitagsliturgie erinnere an «unsere vergeblichen Bemühungen, diese Welt näher an den Frieden Gottes zu bringen», hieß es in der Predigt. «Und nun, im Angesicht eines Krieges, in der verheerenden Lage in der Ukraine durch den Angriffskrieg Russlands, unter der Herrschaft eines brutalen, blindwütigen Diktators Wladimir Putin, schweigen wir und weinen.»

Zur Liebe gehöre, dem Leid nicht auszuweichen und zu trauern, sagte das Oberhaupt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. «Ich glaube, der Weg zu einer humaneren Gesellschaft wird immer ein Weg bleiben, der auch mit Tränen geschrieben wird, die wir im Angesicht des Leides weinen, um Liebende zu bleiben.»

Die christlichen Kirchen erinnern am Karfreitag an die Kreuzigung und den Tod Jesu.