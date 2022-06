Landesbischof lädt zum Sommerempfang ins Kloster Loccum

Rehburg-Loccum (dpa/lni) –

Die Evangelische Landeskirche Hannovers lädt an diesem Dienstag (18.00 Uhr) zu einem Sommerempfang in das Kloster Loccum bei Nienburg ein. Coronabedingt hatte der Epiphanias-Empfang am 6. Januar 2021 zum ersten Mal in seiner 70-jährigen Geschichte abgesagt werden müssen. In diesem Jahr entschied man sich für eine Verlegung in den Juni. Nach Angaben einer Kirchensprecherin werden knapp hundert geladene Gäste erwartet, hinzu kommen die Besucherinnen und Besucher des Predigerseminars. Neben Landesbischof Ralf Meister wird auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprechen.

Das Kloster Loccum ist ein ehemaliges Zisterzienserkloster, das 1163 gegründet wurde und 1593 der Reformation beitrat. Das hier angesiedelte Predigerseminar ist inzwischen für die Ausbildung künftiger Pastorinnen und Pastoren aus fünf evangelischen Landeskirchen zuständig.