Landesbischöfin ruft zur Teilnahme an Klimastreik auf

Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt ruft zur Teilnahme am bundesweiten Klimastreik am 14. Februar auf. Marcus Brandt/dpa

Schwerin (dpa) –

Die Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), Kristina Kühnbaum-Schmidt, ruft zur Teilnahme am bundesweiten Klimastreik am Freitag auf. Die Schöpfung Gottes sei durch die Menschen noch nie so bedroht gewesen wie heute, heißt es in dem Aufruf. Deshalb verstehe die Nordkirche Klimaschutz als grundlegende Verantwortung für Gottes Schöpfung und als dringliche gesellschaftliche Aufgabe.

Zugleich forderte Kühnbaum-Schmidt solide politische und ökonomische Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Zukunft. Umweltbewusst zu leben, dürfe keine Frage des Geldbeutels sein, sagte sie. Klima- und Umweltschutz sei nicht nur ein Thema der Umwelt-, sondern auch der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Kühnbaum-Schmidt ist auch Beauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).