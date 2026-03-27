Landesbischöfin der Nordkirche predigt in Rom

Schwerin/Rom (dpa) –

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt (61), hält am Palmsonntag in der Christuskirche in Rom eine Predigt. Sie folgt einer Einladung der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in der italienischen Hauptstadt, wie die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland mitteilte. Bereits am Freitag nehme sie demnach an einem ökumenischen Kreuzweg der Kirche in Rom teil.

Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag wolle Kühnbaum-Schmidt mit Mitgliedern der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom und mit dort Studierenden ins Gespräch kommen, hieß es.

Im Mittelpunkt ihrer Predigt stehe die Salbung Jesu in Bethanien, einer zentralen Szene der Passion, in welcher eine Frau Jesus kurz vor seinem Tod mit Nardenöl salbt. Kühnbaum-Schmidt deute die Handlung der Frau als kritische Anfrage an reines Effizienzdenken und als Zeichen radikaler Hingabe, hieß es von der Nordkirche.

Über Ostern predigt Landesbischöfin wieder in Deutschland

Der Besuch der Landesbischöfin in Rom verbinde den Beginn der Karwoche mit einem bedeutenden Ort des Christentums. Predigt, Kreuzweg und Begegnungen stünden dabei im Zeichen von Passion, gelebter Ökumene und internationalem Austausch, hieß es von der Nordkirche.

Zurück in Deutschland werde die Landesbischöfin in der Karwoche und zu Ostern die Gottesdienste in ihren Predigtstätten in der Nordkirche, dem Schweriner und dem Lübecker Dom, feiern.