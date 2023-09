Minister beim Bauerntag: Klimawandel zwingt zu Veränderungen

Rendsburg (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz hat die Bauern aufgefordert, Konsequenzen aus dem Klimawandel zu ziehen. Ein «Weiter so wie bisher» werde nicht möglich sein, sagte der CDU-Politiker am Freitag vor etwa 900 Teilnehmern am Landesbauerntag zur Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla in Rendsburg. Dort werden bis Sonntag rund 70.000 Besucher erwartet.

«Wir müssen neue Wege gehen, innovative Produktionstechniken und alternative Nutzungsmöglichkeiten rechtzeitig auf den unterschiedlichen Standorten in Schleswig-Holstein erproben», sagte Schwarz. Die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen diene keinem Selbstzweck, sondern der gesellschaftlichen Aufgabe der Erzeugung von Nahrungsmitteln und damit der Ernährungssicherheit.