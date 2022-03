Landesaufnahmebehörde bereitet sich auf Geflüchtete vor

Flüchtlinge aus der Ukraine werden im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin in ihre Unterkünfte begleitet. Joerg Carstensen/dpa

Braunschweig/Göttingen (dpa/lni) –

Die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) bereitet sich auf die Ankunft von Geflüchteten des Krieges in der Ukraine vor. Wie das LAB am Montag mitteilte, wurde unter anderem ein Krisenstab eingerichtet. Bisher seien noch keine Menschen aus dem Kriegsgebiet über offizielle Wege in Niedersachsen angekommen.

Die LAB prüfe aktuell, wie vorhandene Kapazitäten bestmöglich genutzt und wie die Kapazitäten erweitert werden könnten, teilte die Behörde mit. Zahlen zu Unterbringungsplätzen oder zur derzeitigen Auslastung der Aufnahmeeinrichtungen nannte sie mit Verweis auf die «dynamische Lage» nicht. Ankommende Geflüchtete werden auf Grundlage einer Regelung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zurzeit zunächst in den Bundesländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen angehört. «Wir bereiten uns aber darauf vor, dass auch Niedersachsen kurzfristig Personen aus der Ukraine aufnehmen wird», hieß es vonseiten der LAB.

Nach Angaben der Stadt Göttingen sind bereits vereinzelt Flüchtlinge in Niedersachsen angekommen. Sie sind demnach selbst oder mit der Hilfe von Verwandten nach Deutschland gelangt. Sie wurden laut einem Stadtsprecher an das Grenzdurchgangslager in Friedland überwiesen.

Das Land Bremen erwartet in den kommenden Wochen mehr Flüchtlinge aus der Ukraine, als derzeit untergebracht werden können. Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) rechnet mit etwa 3800 Schutzsuchenden über die kommenden Wochen und Monate. Die 5400 Plätze der Erstaufnahmeeinrichtung des Bundeslandes seien derzeit zu 90 bis 95 Prozent belegt.