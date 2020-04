Land will Waldbrände verstärkt aus der Luft bekämpfen

Boris Pistorius, Niedersachsens Innenminister, spricht. Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover (dpa/lni) – Angesichts der gestiegenen Waldbrandgefahr in weiten Teilen Niedersachsens setzt das Land auf die Bekämpfung der Feuer aus der Luft. Außer Hubschraubern der Bundeswehr sowie der Landes- und Bundespolizei sollten auch private Helikopter eingesetzt werden, teilte Innenminister Boris Pistorius am Freitag in Hannover mit. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums besteht unter anderem in Teilen der Lüneburger Heide die höchste Warnstufe. Das kameragestützte Früherkennungssystem, das rund eine Million Hektar Fläche überwacht, habe in diesem Frühjahr schon fast 60 Mal Rauch entdeckt. Normal seien 100 Brandmeldungen im gesamten Jahr.