Land will Waldbrände verstärkt aus der Luft bekämpfen

Hannover/Braunlage (dpa/lni) – Angesichts der stark gestiegenen Waldbrandgefahr in weiten Teilen Niedersachsens setzt das Land verstärkt auf die Bekämpfung der Feuer aus der Luft. Außer Hubschraubern der Bundeswehr sowie der Landes- und Bundespolizei sollten dazu auch private Helikopter eingesetzt werden, teilte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag in Hannover mit.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums besteht unter anderem in Teilen der Lüneburger Heide die höchste Waldbrand-Warnstufe. Das kameragestützte Früherkennungssystem, das rund eine Million Hektar Fläche überwacht, habe in diesem Frühjahr schon fast 60 Mal Rauch entdeckt. Normal rund 100 Brandmeldungen im gesamten Jahr.

Die geplante verstärkte Bekämpfung von Feuern aus der Luft ist Teil eines neuen Aktionsplan zur Waldbrandbekämpfung. Dieser sieht auch mehr Aufklärungsflüge vor. Der Feuerwehr-Flugdienst soll dabei außer Waldgebieten im niedersächsischen Flachland auch die Wälder im Harz überwachen, auch in Sachsen-Anhalt.

Die Niedersächsischen Landesforsten wiesen am Freitag auf die außergewöhnliche Bedrohung der Wälder im Harz hin. «Die Waldbrandgefahr in diesem Frühjahr besonders hoch», sagte Forstsprecher Michael Rudolph. «Denn es ist extrem trocken.» Seit Mitte März habe es kaum noch geregnet. Die viele Sonne und der starke Wind hätten die Böden zusätzlich ausgetrocknet. Zudem stellten viele trockene Gräser, die noch nicht von frischem Grün überwachsen sind, eine hohe Gefahr dar. In den Wäldern gebe es zudem sehr viel abgestorbenes trockenes Gehölz.

«Erschwerend kommt hinzu, dass angesichts der Corona-Krise immer mehr Menschen in die Wälder kommen», sagte Forstsprecher Rudolph. Dabei komme es auch zu Fehlverhalten. Als Beispiel nannte er nachlässig weggeworfene Zigaretten. So war zum Beispiel in der Nähe eines Wanderparkplatzes nahe Braunlage ein Feuer ausgebrochen, dass nach Einschätzung der Polizei vermutlich durch eine glimmende Kippe ausgelöst wurde. Nur weil die Feuerwehr schnell zur Stelle war, wurde ein größerer Waldbrand verhindert. Nach Angaben des Landkreises Goslar wurden im Harz seit Mitte April bereits zehn Vegetations- und Waldbrände registriert.

«Obwohl uns die übliche Trockenperiode noch bevorsteht, ist die Situation schon jetzt im April absolut ernst zu nehmen», sagte Goslars Kreisbrandmeister Uwe Fricke. «Mit jedem Tag, an dem der dringend benötigte Regen ausbleibt, wird es akuter.»

Die Göttinger Forscherin Prof. Bettina Kietz hatte schon zu Jahresbeginn vor einer katastrophalen Waldbrandgefahr im Harz gewarnt. Nach den Dürrejahren 2018 und 2019 seien ungewöhnlich viele Bäume abgestorben, die wie Zunder brennen könnten, erklärte die Forstwissenschaftlerin von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK).

Der Nationalpark Harz rief unterdessen alle Besucher dazu auf, wachsam zu sein und auch vermeintlich kleinere Anzeichen von Feuer sofort zu melden. Von eigenen Löschversuchen riet Goslars Kreisbrandmeister Fricke ab. «Waldbrände können schnell eine so große Geschwindigkeit entwickeln, dass die Flucht vor dem Feuer aussichtslos sein kann.»

